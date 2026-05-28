Studie zur Wirtschaft in Ostdeutschland: Aufholprozess kommt nur langsam voran

Berlin, 28. ⁠Mai (Reuters) - Der Aufholprozess Ostdeutschlands kommt einer neuen Studie zufolge nur langsam voran. Deutliche Rückstände gegenüber den westdeutschen Ländern gebe es weiterhin bei Investitionen, Innovationen und der Vermögensbildung, heißt es im Wettbewerbsreport Ostdeutschland 2026, der Anfang nächster Woche ‌beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow vorgestellt werden soll. Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem liege mittlerweile in den ostdeutschen Flächenländern bei rund 84 Prozent ⁠des westdeutschen ⁠Niveaus. Vor zehn Jahren waren es nur 78 Prozent. Einzelne Regionen haben den gesamtdeutschen Durchschnitt bereits erreicht oder sogar übertroffen. "Die Unterschiede verlaufen weniger entlang einer klaren Ost-West-Linie, sondern zwischen dynamischen und strukturschwachen Regionen."

Bei den Investitionen von Unternehmen werden nur drei Viertel des westdeutschen Niveaus erreicht. Die Autoren ‌des Berichts - vor allem Unternehmer, Wirtschaftsverbände und ‌Ökonomen - empfehlen, Investitionen mit attraktiven Abschreibungsregeln und steuerlichen Anreizen für Betriebe zu fördern. Öffentliche Investitionen sollten durch private Kredit- und Kapitalgeber gehebelt werden.

Das Erwerbspersonenpotenzial wird dem ⁠Bericht zufolge bis 2035 spürbar sinken. "Bereits heute fehlen Fachkräfte - insbesondere junge und ‌hochqualifizierte Arbeitskräfte." Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte sollte ⁠daher gezielt gefördert werden. Problematisch sind auch die im Osten vergleichsweise geringen Ausgaben von Unternehmen für Forschung und Entwicklung. Hier brauche es eine stärkere Förderung. Die Ansiedlung forschungsintensiver Großunternehmen sollte gezielt unterstützt ‌werden. "High-Tech-Gründungsaktivitäten konzentrieren sich auf wenige urbane ⁠Zentren." Hier könne eine stärkere Kooperation ⁠zwischen Hochschulen und dem Mittelstand Abhilfe schaffen.

Abgehängt ist der Osten beim Vermögensaufbau. Ostdeutsche Haushalte verfügten gemessen am Mittelwert nur über rund ein Viertel des westdeutschen Werts. "Vermögen wirkt wie ein ökonomisches Sprungbrett", sagte Achim Oelgarth, Mitherausgeber des Wettbewerbsreports, am Donnerstag. "Fehlt es, verfestigen sich Ungleichheiten über Generationen hinweg und bremsen die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen." Als Ursachen gelten niedrigere Einkommen, geringere Wohneigentumsquoten, weniger Unternehmensvermögen, weniger Investments am Kapitalmarkt sowie ⁠geringere Erbschaften.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)