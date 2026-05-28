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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Halbjahresabschluss mit höherem Nettoertrag dank höherer operativer Effizienz



28.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung

Zürich, 28. Mai 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Halbjahresabschluss mit höherem Nettoertrag dank höherer operativer Effizienz

Der kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat per Halbjahr (31.03.2026) sowohl den Nettoertrag als auch die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) gesteigert. In der Berichtsperiode fanden keine Transaktionen statt.

Das laufende Asset Management trug dank einer intensiven Zusammenarbeit mit Bewirtschaftung, Controlling und Bau massgeblich zum positiven Halbjahresergebnis des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties bei. Die Mietzinsausfallrate konnte auf 2,1% reduziert werden (3,0% per 30.09.2025), wobei im Berichtszeitraum keine nennenswerten Mietzinsausfälle zu verzeichnen waren. Zudem konnte ein Teil der im Vorjahr gebildeten Wertberichtigungen wieder aufgelöst werden. Die Leerstandsquote blieb mit 2,2% auf einem niedrigen Niveau (Vorjahr 2,1%). Auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten konnten verglichen mit dem Vorjahr leicht reduziert werden. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) sank von 0,68% auf 0,67% des Bruttoanlagewerts. Die resultierende Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) lag im Halbjahr bei 68,9% und damit höher als bei den vorangegangenen Abschlüssen per 30.09.2025 (68,6%) und 31.03.2025 (67,6%)

Insgesamt erwirtschaftete der Fonds im Halbjahr einen Nettoertrag von CHF 30,1 Millionen (CHF 27,4 Millionen per 31.03.2025). Da in der Berichtsperiode keine Transaktionen durchgeführt wurden und keine Neubewertung der Liegenschaften erfolgte, bewegen sich sowohl der realisierte Erfolg als auch der Gesamterfolg auf dem gleichen Niveau. Der NAV per 31.03.2026 betrug CHF 115,35 pro Anteil (CHF 116,65 per 30.09.2025, vor Ausschüttung von CHF 2,70). Die Fremdfinanzierungsquote lag mit 21,67% leicht über dem Wert vom 30.09.2025 (20,56%). Durch verbesserte Zinskonditionen konnte der periodenbezogene Finanzierungsaufwand dennoch gesenkt werden, wobei die Restlaufzeit bei 2,16 Jahren gehalten wurde (2,14 Jahre per 30.09.2025).

Im zweiten Halbjahr stehen die weitere Optimierung der laufenden Erträge und Aufwände sowie Investitionen in die Qualität des Liegenschaftenportfolios im Vordergrund.

Den Halbjahresbericht per 31. März 2026 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.



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Per 31. Dezember 2025 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 288,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 145,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 288,3 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 89,5 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,5 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per En-de Dezember 2025 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 114 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

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Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers:Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.

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