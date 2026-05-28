Trading-Chance Erdgas: Mega-Rallye voraus?

In mehreren vorangegangenen Artikeln hatten wir bereits Bezug auf den sogenannten Commitment of Traders Report (CoT) genommen. Dennoch wollen wir, gerade auch für neue Leser, den CoT-Report erklären. Sicher können auch Sie künftig mit diesen frei im Internet verfügbaren Daten arbeiten.

Commitment of Traders erklärt

Der Commitment of Traders Report, in der Finanzwelt fast ausschließlich als COT-Report abgekürzt, ist eine der wichtigsten Veröffentlichungen für das Verständnis von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung an den amerikanischen Terminbörsen. Er fungiert wie ein wöchentlicher Blick in die Karten der ganz großen Akteure, da er die offenen Positionen am Futures-Markt detailliert offenlegt. Herausgegeben wird dieser Bericht von der Commodity Futures Trading Commission, der staatlichen US-Aufsichtsbehörde für den Termin- und Optionshandel. Die Datenerhebung folgt einem festen wöchentlichen Rhythmus. Jeden Dienstag nach Börsenschluss übermitteln alle meldepflichtigen Broker und Marktteilnehmer ihre aktuellen Positionen elektronisch an die Behörde. Diese wertet die Daten aus und veröffentlicht den fertigen Bericht am darauffolgenden Freitag um einundzwanzig Uhr dreißig mitteleuropäischer Zeit. Anleger erhalten am Freitag also eine exakte Momentaufnahme des Marktes vom vorherigen Dienstag. Ein Markt wird übrigens nur dann im COT-Report aufgeführt, wenn mindestens zwanzig Händler Positionen halten, die über der von der Behörde festgelegten Meldepflichtgrenze liegen.

Der Kerninhalt des Berichts dreht sich um das sogenannte Open Interest, welches die Gesamtzahl aller offenen, noch nicht glattgestellten Futures- und Optionskontrakte in einem bestimmten Markt beschreibt. Da für jeden Käufer am Terminmarkt auch ein Verkäufer existieren muss, gleicht sich die Summe aller Long- und Short-Positionen mathematisch immer aus. Der COT-Report zeigt nun genau, wie sich dieses Open Interest auf verschiedene Händlergruppen verteilt und ob diese ihre Positionen im Vergleich zur Vorwoche aufgestockt oder reduziert haben. Um die Absichten hinter den Trades zu verstehen, unterteilt der klassische und am weitesten verbreitete Bericht, der sogenannte Legacy-Report, die Marktteilnehmer in drei fundamentale Gruppen, die sich in ihrem Charakter und dem Sinn ihrer Aktionen komplett voneinander unterscheiden.

Die erste Gruppe sind die kommerziellen Händler, im Englischen als Commercials oder Hedger bezeichnet. Zu ihnen gehören die Erzeuger, Verarbeiter, Händler und Endnutzer der zugrundeliegenden Sachwerte, wie beispielsweise Minenbetreiber bei Gold, große Agrarkonzerne bei Getreide oder Fluggesellschaften beim Rohöl. Der Sinn ihrer Aktionen am Terminmarkt ist nicht die Spekulation auf Gewinne, sondern die reine Risikominimierung. Sie betreiben Hedging, also Absicherung gegen unvorhersehbare Preisschwankungen. Ein Kaffeebauer möchte sich im Vorfeld einen Mindestpreis für seine nächste Ernte sichern, während ein Schokoladenhersteller den Einkaufspreis für Kakao einfrieren will. Die Commercials agieren daher antizyklisch. Wenn die Preise stark steigen, verkaufen sie vermehrt Futures, um sich die hohen Kurse für die Zukunft zu sichern. Sie gelten als das "smarte Geld", weil sie den realen, physischen Markt und dessen Fundamentaldaten am besten kennen.

Ihr direktes Gegenüber bilden die nicht-kommerziellen Händler, bekannt als Non-Commercials oder Large Speculators. In diese Kategorie fallen große Spekulanten wie Hedgefonds, Vermögensverwalter und Großbanken. Diese Akteure haben keinerlei Interesse am physischen Rohstoff; niemand von ihnen möchte jemals zehntausend Tonnen Weizen geliefert bekommen. Ihr einziges Ziel ist der finanzielle Gewinn durch die richtige Vorhersage von Preistrends. Im Gegensatz zu den Commercials agieren die großen Spekulanten prozyklisch. Sie nutzen trendfolgende Strategien und kaufen, wenn der Markt steigt, oder verkaufen, wenn er fällt. Das macht sie zu wichtigen Liquiditätsgebern, die das Absicherungsbedürfnis der Commercials überhaupt erst bedienen. Die dritte Gruppe sind die nicht meldepflichtigen Positionen, im Bericht als Non-Reportables oder Small Speculators aufgeführt. Da sie die Meldeschwelle der Behörde nicht erreichen, wird ihre Positionierung mathematisch ermittelt, indem man die Positionen der beiden großen Gruppen vom gesamten Open Interest abzieht. Hier versammelt sich das breite Publikum aus kleineren Handelshäusern und privaten Tradern. Ihr Charakter wird oft als emotional und trendfolgend beschrieben.

Da Kleinanleger statistisch gesehen häufig am Wendepunkt eines Trends auf dem falschen Fuß erwischt werden, nutzen viele Analysten diese Gruppe als Kontraindikator. Wenn die kleinen Spekulanten extrem euphorisch positioniert sind, deutet dies nicht selten auf eine baldige Überhitzung und Trendwende hin. Neben dieser klassischen Dreiteilung gibt es für tiefergehende Analysen mittlerweile modernere Varianten wie den Disaggregated Report für Rohstoffe oder den Traders in Financial Futures Report für Finanzprodukte wie Währungen und Indizes. Diese Berichte spalten die Gruppen noch feiner auf, indem sie beispielsweise Swap-Dealer, die als Finanzintermediäre auftreten, separat von den echten physischen Produzenten ausweisen oder spekulatives Geld in aktiv gehebelte Fonds und klassische institutionelle Vermögensverwalter trennen. Für die praktische Anwendung ist es wichtig zu wissen, dass der COT-Report kein Instrument für das kurzfristige Daytrading ist. Durch die Verzögerung von drei Tagen zwischen Datenerhebung und Veröffentlichung eignet er sich primär für das mittelfristige Swingtrading und langfristige Investitionen. Analysten achten dabei besonders auf extreme historische Höchst- oder Tiefstände in der Positionierung.

Wenn die Commercials eine historisch außergewöhnlich hohe Netto-Long-Position aufbauen und die Spekulanten gleichzeitig extrem short gestimmt sind, deutet das auf eine fundamentale Unterbewertung des Marktes und einen bevorstehenden Boden hin. Der COT-Report liefert somit ein unschätzbares Fundament, um die großen Strömungen des globalen Kapitals zu entschlüsseln.

Sehr potenzialträchtiges Setup!

Der Blick auf die Netto-Positionen im Commitment of Traders Report lässt weiteres Erholungspotenzial erwarten. Während die großen Spekulanten (grün) mit -168646 Kontrakten Netto-Short sind, haben die kommerziellen Marktteilnehmer die bullishste Positionierung seit Anfang 2020. Wann immer die Netto-Position nahe +200.000 Kontrakten war (wie jüngst der Fall gewesen) stieg der Erdgaspreis um mindestens 15-20 Prozent an, teilweise konnte er sich gar vervielfachen. Präzedenzfälle hatten wir im Mai 2010 (30 Prozent), 2011 (18 Prozent), 2015 (30 Prozent) und 2019 (57 Prozent, im Verlauf gar über 400 Prozent). Das aktuelle Signal kam bei etwa 2,90 US-Dollar und ist noch ganz frisch.

Quelle: www.barchart.com

Wissenswertes über Erdgas

Erdgas ist einer der wichtigsten und vielseitigsten fossilen Energieträger der modernen Welt, dessen Bedeutung weit über die reine Energieerzeugung hinausreicht. Als gasförmiges Gemisch, das in tiefen unterirdischen Gesteinsschichten lagert und hauptsächlich aus hochentzündlichem Methan besteht, spielt dieser Rohstoff eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft und Geopolitik. Seine wirtschaftliche Relevanz ergibt sich vor allem aus seiner Rolle als Brückentechnologie im Übergang zu erneuerbaren Energien. Da bei seiner Verbrennung deutlich weniger Kohlendioxid und fast kein Feinstaub oder Schwefeldioxid freigesetzt werden als bei Kohle oder Erdöl, gilt er als das sauberste der klassischen fossilen Brennstoffe. Dies macht den Energieträger zu einer unverzichtbaren Säule für die Stabilität von Stromnetzen, da Gaskraftwerke extrem flexibel hoch- und heruntergefahren werden können, um Schwankungen bei Wind- und Solarenergie auszugleichen.

Die Verwendung des blauen Brennstoffs ist äußerst vielfältig und lässt sich im Wesentlichen in die Bereiche Wärmeerzeugung, Stromwirtschaft und industrielle Nutzung unterteilen. In Millionen von Haushalten weltweit stellt er die Basis für Heizung und Warmwasserbereitung dar. In der Industrie dient er nicht nur als hocheffiziente Wärmequelle für Schmelz- und Trocknungsprozesse, sondern ist gleichzeitig ein unersetzlicher Rohstoff für die chemische Industrie. Hier bildet er den Ausgangsstoff für die Herstellung von Wasserstoff, Ammoniak und Düngemitteln, die für die globale Landwirtschaft von existenzieller Bedeutung sind, sowie für die Produktion von Kunststoffen und verschiedenen Chemikalien. Ein kleinerer, aber wachsender Anteil wird zudem in verflüssigter Form als Kraftstoff für den Schwerlast- und Schiffsverkehr genutzt, um Emissionen im Transportsektor zu senken. Ein kritischer Faktor für die Versorgungssicherheit und die Preisbildung auf den Weltmärkten sind die aktuellen Bestände und Speicherfüllstände, die von Marktteilnehmern und Regierungen genauestens überwacht werden. Nach den massiven Verwerfungen und der Energiekrise der vergangenen Jahre hat sich die Situation auf dem globalen Markt spürbar stabilisiert.

Die Bestände in den europäischen Untergrundspeichern sowie in den großen Lagereinrichtungen Nordamerikas bewegen sich auf einem komfortablen, saisonal überdurchschnittlich hohen Niveau. Diese gut gefüllten Lager vor dem Beginn von Heizperioden bieten einen wichtigen Puffer gegen plötzliche Kältewellen oder unvorhergesehene Lieferunterbrechungen und haben dazu beigetragen, dass die Marktpreise nach extremen historischen Höchstständen wieder auf ein moderates Niveau gesunken sind. Neben der reinen Verfügbarkeit gibt es grundlegende Aspekte bezüglich der Infrastruktur und des globalen Handels, die für das Verständnis dieses Marktes unerlässlich sind.

Der Transport erfolgte traditionell fast ausschließlich über gigantische, grenzüberschreitende Pipeline-Netzwerke, was zu einer starken physischen und geopolitischen Abhängigkeit zwischen bestimmten Förder- und Verbraucherländern führte. In den letzten Jahren hat sich jedoch ein fundamentaler Wandel hin zur Verflüssigung des Gases vollzogen. Durch das Herunterkühlen auf extrem niedrige Temperaturen schrumpft das Volumen des Stoffes drastisch, sodass er als Flüssiggas auf spezialisierten Tanksschiffen über die Weltmeere transportiert werden kann. Diese Entwicklung hat den Markt vollständig globalisiert und flexibilisiert, da Einkäufer nun nicht mehr an feste Rohre gebunden sind, sondern Lieferungen weltweit je nach Preislage und Bedarf dirigieren können. Dennoch bleibt die Klimabilanz aufgrund von potenziellen Methanleckagen bei der Förderung und dem hohen Energieaufwand für die Verflüssigung ein zentraler Streitpunkt in der modernen Energiepolitik.

Fazit

Der CoT-Report zeigt erhebliches Potenzial zur Oberseite auf. Entsprechend suchen wir die Long-Seite und halten es auch hier wieder für sinnvoll, seinen vorgesehenen Einsatz in mehrere Tranchen aufzuteilen. Schließlich ist Erdgas ein hochvolatiler Markt, in dem ein nahezu perfektes Timing fast unmöglich ist. Um an einem möglichen Anstieg partizipieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt ausgewählt, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 2,119 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 3,06 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK6V1B.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,6-4,2 USD

Unterstützungen: 2,8 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas WKN PK6V1B ISIN DE000PK6V1B6 Basispreis 2,119 USD K.O.-Schwelle 2,119 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.