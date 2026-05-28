Ukraines Parlament ratifiziert EU-Milliardenkredit - Schwerpunkt Verteidigung

Kiew, 28. ⁠Mai (Reuters) - Das ukrainische Parlament hat ein Kreditabkommen mit der Europäischen Union über 90 Milliarden Euro ratifiziert. Damit ist der Weg für Finanzhilfen frei, mit denen die Regierung im fünften Kriegsjahr Rekordsummen in die Verteidigung gegen Russland investieren kann. Für die Ratifizierung stimmten am ‌Donnerstag 298 Abgeordnete, notwendig gewesen wären mindestens 226 Stimmen.

Die EU hatte den Kredit im vergangenen Monat endgültig gebilligt, nachdem Ungarn sein monatelanges Veto zurückgezogen und damit ⁠die Entlastung ⁠des ukrainischen Haushalts ermöglicht hatte. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den Abgeordneten und den europäischen Partnern unmittelbar nach der Abstimmung. Die EU-Mittel stärkten die Widerstandskraft der Ukraine, betonte er. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, die Abstimmung gebe grünes Licht für erste Auszahlungen im Juni.

Die Regierung in Kiew rechnet im kommenden Monat mit 3,2 Milliarden ‌Euro. In diesem Jahr sollen insgesamt 45 Milliarden ‌Euro ausgezahlt werden, die verbleibenden 45 Milliarden Euro sind für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Mittel sollen für die nationale Verteidigung und Sicherheit, die Stärkung der Energieversorgung und den Ausgleich ⁠des Haushaltsdefizits verwendet werden, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

Das Parlament stimmte zudem in ‌erster Lesung einer Änderung des Haushalts für ⁠2026 zu. Demnach sollen 31,8 Milliarden Euro aus dem EU-Kredit für die Verteidigung und 13,2 Milliarden Euro zur Deckung des Haushaltslochs eingesetzt werden. Dadurch steigen die gesamten Verteidigungsausgaben der Ukraine in diesem Jahr auf den Rekordwert ‌von rund 86 Milliarden Euro, statt der ⁠zuvor prognostizierten 55 Milliarden Euro. Das Haushaltsdefizit ⁠für 2026 soll durch die EU-Mittel von geplanten 18,5 Prozent auf 12,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken.

Die Auszahlung des EU-Kredits ist allerdings an Reformen geknüpft. Sollten Maßnahmen im Kampf gegen die Korruption wieder zurückgenommen werden, könnte dies zu einer vorübergehenden Aussetzung der Hilfe führen. Die Bedingungen ähneln den Vereinbarungen der Ukraine mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Dazu gehören die Erhöhung der Staatseinnahmen, mehr Transparenz und faire Bedingungen für Unternehmen. Einige der geforderten Maßnahmen, wie höhere Steuern für Einzelunternehmer, gelten ⁠als unpopulär und im Parlament schwer durchsetzbar. Derzeit hält sich eine IWF-Delegation zu Gesprächen in Kiew auf.

(Bericht von Olena HarmashBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)