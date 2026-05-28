Wiener Neustadt, 28. ⁠Mai (Reuters) - Im Prozess um den vereitelten Terroranschlag auf ein Konzert von US-Popstar Taylor Swift in Wien hat am Donnerstag der letzte anberaumte Verhandlungstag begonnen. Am Abend wird vor dem Landesgericht Wiener Neustadt das Urteil gegen den 21-jährigen Hauptangeklagten und mutmaßlichen IS-Anhänger Beran A. erwartet. Ihm und seinem 20-jährigen ‌Mitangeklagten Arda K. drohen bis zu 20 Jahre Haft. Nach den Schlussplädoyers ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück.

Die Verteidigerin des Hauptangeklagten, Anna Mair, erwartete vor Verhandlungsbeginn keine Überraschungen. ⁠Ihr Mandant bleibe ⁠bei seinem Geständnis zu den Anschlagsplänen in Wien, sagte sie. Er bestreite jedoch weiterhin, einen Komplizen bei einem Messerangriff im saudi-arabischen Mekka psychisch unterstützt zu haben. Sollten die Geschworenen dies ebenso sehen, falle der Strafrahmen wesentlich geringer aus. Mair betonte zudem, Beran A. wirke auf sie nicht mehr "großartig radikalisiert". Er benötige nach einer Haftstrafe jedoch weitere Betreuung, um bei Lebenskrisen nicht ‌in alte Muster zurückzufallen. Dies sei vergleichbar mit abstinenten ‌Drogenabhängigen. Den enormen Medienrummel erklärte die Anwältin mit der Prominenz der Sängerin.

Im Zentrum des Verfahrens stehen die Anschlagspläne von Beran A. im August 2024. Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln hatte der Staatsanwaltschaft zufolge mehrfach ⁠den Treueschwur auf die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) abgelegt. Er soll geplant haben, eine Menschenmenge vor dem ‌Ernst-Happel-Stadion anzugreifen und sich anschließend selbst zu töten. ⁠Dafür stellte er nach Anleitungen aus dem Internet eine geringe Menge des Sprengstoffs TATP her und versuchte vergeblich, Waffen wie ein Maschinengewehr und eine Handgranate zu kaufen. Nach dem Hinweis eines US-Geheimdienstes wurde er am 7. August festgenommen, einen Tag vor ‌dem ersten von drei geplanten Swift-Konzerten. Alle diese ⁠Auftritte wurden abgesagt. Zu den Konzerten wurden ⁠jeweils rund 65.000 Besucher im Stadion und Tausende Fans davor erwartet.

Die Ermittlungen deckten zudem internationale Pläne der mutmaßlichen IS-Zelle auf. Beran A. wird beschuldigt, Anfang 2024 gemeinsam mit Arda K. und einem weiteren Schulfreund eigenständige Anschläge im Nahen Osten geplant zu haben. Die beiden Angeklagten räumten ein, nach Dubai beziehungsweise Istanbul gereist zu sein, um dort Anschläge zu verüben. Sie hätten diese Pläne jedoch nicht umgesetzt. Der dritte Mann war in Mekka unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Sicherheitsbeamten an der Großen Moschee niedergestochen zu haben. Er befindet ⁠sich in Saudi-Arabien in Haft.

(Bericht von Reuters TV, Francois Murphy, Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)