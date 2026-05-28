USA greifen wieder Iran an - Revolutionsgarde beschießt US-Ziele

Dubai/Washington, 28. Mai (Reuters) - ⁠Die USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik reagierte darauf am Donnerstagmorgen mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region. Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, ließ aber offen, wer dafür verantwortlich war. In Kuwait befindet sich eine große Basis des US-Militärs. Nach US-Angaben ‌handelt es sich bei dem Angriff auf den Iran um eine reine Verteidigungsmaßnahme. Die erneute Eskalation gefährdet die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien, die seit Anfang April besteht. Sie schmälert zudem die ⁠Hoffnungen auf ein ⁠Friedensabkommen und eine baldige Öffnung der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Die Ölpreise schnellten daraufhin in die Höhe.

Ein Vertreter der USA, der anonym bleiben wollte, sagte der Reuters, das Militär habe vier iranische Kampfdrohnen abgeschossen und eine Bodenkontrollstation in der Hafenstadt Bandar Abbas angegriffen. Dort sei die iranische Seite im Begriff gewesen, eine fünfte Drohne zu starten. "Diese Aktionen waren maßvoll, rein defensiv und dienten der ‌Aufrechterhaltung der Waffenruhe." Die USA hatten bereits Anfang der Woche Angriffe ‌auf den Iran geflogen und auch diese mit Selbstverteidigung begründet.

Die Revolutionsgarde teilte der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge mit, sie habe einen US- Stützpunkt angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf einen US-Angriff am frühen Morgen in der Nähe des ⁠Flughafens Bandar Abbas. Die Revolutionsgarde erklärte, sie habe den US-Luftwaffenstützpunkt beschossen, von dem aus der Angriff auf die ‌Kontrollstation nahe Bandar Abbas gestartet worden sei. Jede "weitere Aggression" ⁠werde jeweils eine "entschlossenere" Antwort nach sich ziehen.

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach eine Kompromisslösung kurz bevorstehe. Der Sender berichtete, er habe einen inoffiziellen Entwurf eines Abkommens erhalten, wonach der Handelsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines ‌Monats wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht werden solle und ⁠der Iran und der Oman den Schiffsverkehr gemeinsam ⁠verwalten würden. Trump sagte, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße haben. "Niemand wird die Meerenge kontrollieren", sagte Trump. "Es sind internationale Gewässer, und der Oman wird sich genauso verhalten wie alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen. Sie verstehen das, ihnen wird es gut gehen." Der Oman und die USA unterhalten eigentlich seit Jahrzehnten militärische und wirtschaftliche Beziehungen. Das US-Präsidialamt und die Botschaft des Oman in Washington reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu Trumps Äußerungen.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar den Iran angegriffen mit dem erklärten Ziel, das Atom- und Raketenprogramm ⁠der islamischen Republik zu stoppen.

(Bericht von: Jana Choukeir, Enas Alashray, Phil Stewart; geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)