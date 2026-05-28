USA greifen wieder Iran an - Revolutionsgarde beschießt US-Ziele

Die ⁠USA haben trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Revolutionsgarde der Islamischen Republik reagierte darauf am Donnerstagmorgen mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golf-Region. Kuwait teilte mit, es gebe Raketen- und Drohnenangriffe, ließ aber offen, wer dafür verantwortlich war.

In Kuwait befindet sich eine große Basis des US-Militärs. Nach US-Angaben handelt es sich bei dem Angriff auf den Iran um eine reine Verteidigungsmaßnahme. Die erneute Eskalation gefährdet die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien, die seit Anfang April besteht.

Sie dämpfte zudem die Hoffnungen ‌auf ein Friedensabkommen und eine baldige Öffnung der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Die Ölpreise stiegen daraufhin wieder.

Ein Vertreter der USA, der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Militär habe vier iranische Kampfdrohnen abgeschossen und eine Bodenkontrollstation in der Hafenstadt Bandar Abbas angegriffen. Dort sei die iranische ⁠Seite im Begriff gewesen, ⁠eine fünfte Drohne zu starten.

"Diese Aktionen waren maßvoll, rein defensiv und dienten der Aufrechterhaltung der Waffenruhe." Die USA hatten bereits Anfang der Woche Angriffe auf den Iran geflogen und auch diese mit Selbstverteidigung begründet.

Die Revolutionsgarde teilte der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge mit, sie habe einen US-Stützpunkt angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf einen US-Angriff am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens Bandar Abbas. Die Revolutionsgarde erklärte, sie habe den US-Luftwaffenstützpunkt beschossen, von dem aus der Angriff auf die Kontrollstation nahe Bandar Abbas gestartet worden sei.

Jede "weitere Aggression" werde jeweils eine "entschlossenere" Antwort nach sich ziehen. Der Iran bekräftigt zudem im Ringen um ein Ende des Krieges seine Forderung nach einer ‌vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Dies sei das legitime Recht der iranischen Nation, zitierte Tasnim ‌den stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Bagheri Kani.

Trump: "Kein Land wird Straße von Hormus kontrollieren"

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach eine Kompromisslösung kurz bevorstehe. Der Sender berichtete, er habe einen inoffiziellen Entwurf eines Abkommens erhalten, wonach der Handelsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht ⁠werden solle und der Iran und der Oman den Schiffsverkehr gemeinsam verwalten würden.

Trump sagte, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße haben. "Niemand wird die Meerenge ‌kontrollieren", sagte er. "Es sind internationale Gewässer, und der Oman wird sich genauso verhalten wie ⁠alle anderen, oder wir müssen sie in die Luft jagen. Sie verstehen das, ihnen wird es gut gehen."

Iran: Bekunden Solidarität mit Oman nach "US-Drohungen"

Der Iran bekundete daraufhin seine Solidarität mit dem Oman nach den "Drohungen von US-Vertretern", wie der Sprecher des Teheraner Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, mitteilte. Der Oman und die USA unterhalten eigentlich seit Jahrzehnten militärische und wirtschaftliche Beziehungen. Das US-Präsidialamt und die Botschaft des Oman in Washington reagierten nicht sofort auf eine Bitte um ‌Stellungnahme zu Trumps Äußerungen.

Das US-Finanzministerium verschärfte zudem die Sanktionen gegen den Iran und setzte dessen ⁠neu geschaffene Behörde zur Verwaltung der Straße von Hormus ("Persian Gulf Strait ⁠Authority") auf eine schwarze Liste. Die US-Regierung sieht in der Behörde eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die iranische Blockade der Straße von Hormus, über die vor dem Krieg rund ein Fünftel des weltweiten Handels mit Öl und Flüssigerdgas abgewickelt wurde, gilt neben den Sanktionen, eingefrorenen Vermögenswerten und dem iranischen Atomprogramm als einer der Hauptstreitpunkte bei den Verhandlungen. Die Meerenge unterliegt als natürliche Wasserstraße internationalem Recht, wonach Schiffe das Recht auf freie Durchfahrt haben.

Rubio: "Iran wird niemals Atomwaffen besitzen"

Das Atomprogramm wurde in dem von den USA zurückgewiesenen Bericht des iranischen Staatsfernsehens über eine mögliche Kompromisslösung nicht erwähnt. Die USA hatten gemeinsam mit Israel am 28. Februar den Krieg gegen den Iran begonnen mit dem erklärten Ziel, das Atom- und Raketenprogramm der Islamischen Republik zu stoppen. "Unter dem Strich wird stehen, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügen wird", sagte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch.

Die Furcht vor einer erneuten Eskalation verteuerte den Ölpreis und belastete die Börsen. Die Preise für Öl der ⁠Nordsee-Sorte Brent und US-Öl WTI kletterten in der Spitze um mehr als vier Prozent auf 98,20 beziehungsweise 92,52 Dollar je Fass. Der Dax startete im Minus.