Walmart, D-Wave & Seagate: 3 US-Aktien mit neuer Rally-Chance?









Im fünften Webinar der Reihe „Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik“ im Jahr 2026 nehmen Michael und Andreas erneut drei spannende US-Aktien unter die Lupe, die zuletzt durch auffällige Kursbewegungen, starke News oder neue Marktimpulse in den Fokus gerückt sind. Diesmal stehen mit Walmart, D-Wave Quantum und Seagate Technology drei sehr unterschiedliche Werte im Mittelpunkt: ein globaler Handelsriese mit wachsender KI- und E-Commerce-Fantasie, ein Quantencomputing-Unternehmen mit frischem Rückenwind durch staatliche Investitionen sowie ein Speicher-Spezialist, der vom KI-Boom und steigenden Margen profitiert. Während Michael die charttechnischen Setups und entscheidenden Kursmarken analysiert, ordnet Andreas die fundamentalen Daten, Geschäftsmodelle und Wachstumstreiber ein.





Gerade die Kombination aus Charttechnik und Fundamentalanalyse macht das Format für private und semi-professionelle Anleger besonders spannend. Walmart überzeugt mit Größe, Stabilität und digitaler Transformation, D-Wave Quantum profitiert von neuer Aufmerksamkeit für den Quantencomputing-Sektor, und Seagate könnte als Speicherwert weiter vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Doch nach teils starken Kursbewegungen stellt sich bei allen drei Aktien die gleiche Frage: Ist noch Luft nach oben – oder ist die Rally bereits zu weit gelaufen? Die Aufzeichnung liefert kompakte Einschätzungen, konkrete Handelsideen und einen praxisnahen Blick darauf, wo sich aktuell neue Chancen am US-Aktienmarkt ergeben könnten.









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