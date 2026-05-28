Wegen illegaler Produkte - EU verdonnert Temu zu Millionenstrafe

Brüssel, 28. ⁠Mai (Reuters) - Temu ist von der Europäischen Union zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro verdonnert worden, weil der chinesische Online-Händler nach Ansicht der Wettbewerbshüter nicht genug gegen den Verkauf illegaler Produkte unternommen hat. Dies teilte die für ‌Technologie zuständige Regulierungsbehörde der EU am Donnerstag im Anschluss an den ersten Teil einer umfassenden Untersuchung mit. Die Kommission setzte Temu zudem eine Frist ⁠bis zum ⁠28. August, um einen Maßnahmenplan vorzulegen. "Mit dieser Entscheidung senden wir eine sehr starke Botschaft an Temu", sagte die für Technische Souveränität zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen.

Die Untersuchung, ob das Design der Temu-Dienste süchtig machend ist und ob generell illegale Produkte verkauft werden, werde fortgesetzt. In den kommenden Monaten könnten ‌weitere Sanktionen folgen, als Ergebnis einer fast zweijährigen ‌Untersuchung auf der Grundlage des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Dieses verpflichtet große Online-Unternehmen dazu, verstärkt gegen illegale und schädliche Inhalte auf ihren Plattformen vorzugehen. ⁠Verstöße gegen das DSA können mit Geldstrafen von bis zu sechs Prozent des ‌weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden.

Die EU-Kommission wirft ⁠Temu vor, die Risiken durch auf seiner Plattform verkaufte illegale Produkte nicht sorgfältig genug zu bewerten. Zudem kritisiert die Brüsseler Behörde, dass Temu nicht ausreichend prüfe, wie seine Empfehlungssysteme und Werbeprogramme durch Influencer ‌die Risiken des Verkaufs illegaler Produkte ⁠verstärken könnten.

"Temu respektiert die Ziele des ⁠Gesetzes über digitale Dienste sowie die Notwendigkeit klarer und einheitlicher Regeln für die gesamte Digitalwirtschaft. Wir sind jedoch mit der Entscheidung der Europäischen Kommission nicht einverstanden und halten die verhängte Geldstrafe für unverhältnismäßig", erklärte Temu in einer Stellungnahme.

Die Europäische Union hat bisher erst einmal eine Strafe im Rahmen des DSA verhängt: Im Dezember vergangenen Jahres belegte sie Elon Musks Social-Media-Netzwerk X mit einer Geldbuße von 120 Millionen Euro.

(Bericht von Foo Yun ⁠Chee; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)