Wiener Neustadt, 29. ⁠Mai (Reuters) - Im Prozess um den vereitelten Terroranschlag auf ein Konzert von US-Popstar Taylor Swift in Wien ist der Angeklagte Beran A. zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen am Landesgericht Wiener Neustadt sprachen den 21-Jährigen am Donnerstagabend umfassend in mehr als einem Dutzend Anklagepunkten schuldig, die zumeist einen Terrorismus-Bezug hatten. Der Mitangeklagte Arda ‌K. erhielt eine Strafe von zwölf Jahren.

Ausgangspunkt des Verfahrens waren Anschlagspläne von Beran A. im August 2024. Zu diesen hatte er sich bereits zu Prozessbeginn schuldig bekannt. Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln hatte ⁠der Staatsanwaltschaft zufolge ⁠geplant, eine Menschenmenge vor dem Ernst-Happel-Stadion anzugreifen und sich anschließend selbst zu töten. Dafür stellte er nach Anleitungen aus dem Internet eine geringe Menge des Sprengstoffs TATP her und versuchte, Waffen wie ein Maschinengewehr und eine Handgranate zu kaufen. Nach dem Hinweis eines Geheimdienstes wurde er am 7. August festgenommen, einen Tag vor dem ersten von drei geplanten Swift-Konzerten. Alle Auftritte wurden daraufhin aus Sicherheitsgründen abgesagt. Swift selbst ‌bezeichnete die Absage in einem Instagram-Beitrag als "niederschmetternd", betonte jedoch ihre Dankbarkeit ‌gegenüber den Behörden: Durch deren Eingreifen trauere man um Konzerte und nicht um Menschenleben.

Während Beran A. die Anschlagspläne für das Swift-Konzert gestanden hatte, bestritt er im Prozess bis zuletzt eine Beteiligung an einem Messerangriff in Saudi-Arabien, der ⁠ebenfalls Gegenstand des Verfahrens war. Am Morgen vor Verhandlungsbeginn hatte seine Verteidigerin Anna Mair vor dem Gericht erklärt, ‌Beran A. wirke auf sie nicht mehr "großartig radikalisiert". Er ⁠benötige nach einer Haftstrafe jedoch weitere Betreuung, um bei Lebenskrisen nicht in alte Muster zurückzufallen. Dies sei vergleichbar mit abstinenten Drogenabhängigen. In ihrem Schlussplädoyer argumentierte sie später, ihr Mandant sei kein "ideologisches Mastermind" gewesen, sondern habe selbst nach Führung gesucht. Sie verglich seine Radikalisierung, die unter anderem ‌zu einem Treueschwur auf die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) führte, ⁠mit den Mechanismen einer Sekte. In ihren ⁠Schlussworten zeigten beide Angeklagten Reue und entschuldigten sich.

Die Ermittlungen hatten zudem internationale Pläne der mutmaßlichen IS-Zelle aufgedeckt. Beran A. wurde beschuldigt, Anfang 2024 gemeinsam mit Arda K. und dem Schulfreund Hasan E. eigenständige Anschläge im Nahen Osten geplant zu haben. Die beiden Angeklagten räumten ein, nach Dubai beziehungsweise Istanbul gereist zu sein, um dort Anschläge zu verüben, setzten diese Pläne aber nicht um. Hasan E. hingegen war in Mekka unter dem Verdacht festgenommen worden, einen Sicherheitsbeamten an der Großen Moschee niedergestochen und weitere Personen verletzt zu haben. Beran A. wurde vorgeworfen, ihn dabei psychisch unterstützt zu haben, was er ⁠im Prozess bis zuletzt bestritt. Hasan E. befindet sich weiterhin in Saudi-Arabien in Haft.

(Bericht von Francois Murphy und Reuters TV, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)