AKTIE IM FOKUS: Dell beschleunigt Rekordrally katapultartig wegen KI-Geschäften

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die mit KI-Euphorie verbundenen Kursextreme erfassen am Freitag als Nächstes die Dell-Aktien. Die schon länger rekordhohen Titel des Computerkonzerns schossen außerbörslich um mehr als 40 Prozent hoch in neue Sphären. Die im März schon entbrannte Rekordrally kennt damit keine Grenzen. Im nachbörslichen US-Handel wurden fast 450 US-Dollar für die Aktien gezahlt. Der Kurssprung bestätigte sich am Morgen auch im Frankfurter Tradegate-Handel.

Der KI-Boom sorgt bei Dell für glänzende Geschäfte und hält die Euphoriewelle im ganzen KI-Bereich aufrecht. Getrieben davon war das Unternehmen mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. In der Folge wurden die diesjährigen Erlös- und Gewinnziele erhöht. "So sieht ein KI-Superzyklus aus", schrieb in einem Kommentar der Experte Amit Daryanani von Evercore ISI.

Analysten erhöhten am Freitag reihenweise massiv ihre Kursziele, teilweise wurden sie sogar vervielfacht. Wamsi Mohan von der Bank of America hat sein Ziel fast verdoppelt: Er hält im Rahmen einer bestätigten Kaufempfehlung einen weiteren Anstieg auf bis zu 500 US-Dollar für möglich./tih/stk

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