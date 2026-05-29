Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Positive Signale zu Iran-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien stützen den deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag im Mai. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 25.156 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf einen Wochengewinn von knapp einem Prozent zu. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai deutet sich ein Plus von rund dreieinhalb Prozent an. Bis zum Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Januar hat es der Dax nicht mehr weit.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitagmorgen um 0,9 Prozent auf 33.525 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,8 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen am Morgen weiter./edh/jha/