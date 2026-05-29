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US-Indizes klettern auf Rekorde - Dell-Kurssprung dank KI-Boom

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den sich verdichtenden Hinweisen auf eine mögliche Waffenruhe im Nahen Osten. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell. Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,29 Prozent auf 50.815 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 7.594 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,72 Prozent auf 30.440 Punkte.

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