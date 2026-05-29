ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Firmenchef Vincent Warnery auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dieses habe den Fokus des Konsumgüterkonzerns auf die Trendwende bei Nivea bestätigt, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Warnery merkte an, dass die Marke kurzfristig weiterhin unter Druck stehe. Der Manager verwies unter anderem auf verstärkte Werbeaktionen und Auslistungen in Europa, da Einzelhändler Preissenkungen forderten. Andererseits sei das jüngste sonnigere Wetter eine gute Nachricht./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST

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