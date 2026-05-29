ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter sei gut ins Jahr gekommen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag in ihrer Rückschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals. Das Vertrauen in die Dynamik steige wieder bei immer stärkeren Geschäften mit Live-Events./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 00:15 / BST

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