ANALYSE-FLASH: UBS belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen, gerade im Bereich der Live Events, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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