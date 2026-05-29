Anthropic sammelt weitere 65 Mrd Dollar ein - Bewertung nun 965 Mrd

Reuters · Uhr
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29. ⁠Mai (Reuters) - Das KI-Unternehmen Anthropic hat nach eigenen Angaben bei Investoren weitere 65 Milliarden Dollar eingesammelt und wird nun mit 965 ‌Milliarden Dollar bewertet. Mit dem frischen Geld solle die Rechenkapazität ausgebaut werden, um ⁠der ⁠wachsenden Nachfrage nach dem Chatbot Claude gerecht zu werden, teilte Anthropic am Donnerstag mit. Zudem sollten Produkte weiter skaliert werden. Die neue Bewertung bringt ‌Anthropic vor den Konkurrenten ‌OpenAI, der im März zuletzt mit 852 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Im Februar war Anthropic ⁠nach einer neuen Finanzierung noch mit 380 ‌Milliarden Dollar bewertet ⁠worden. An der jüngsten Runde nahm auch Amazon teil. Der Online-Händler hatte im April angekündigt, bis zu ‌25 Milliarden Dollar ⁠in Anthropic zu investieren, ⁠da sich das KI-Startup verpflichtet hat, in den nächsten 10 Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Amazons Cloud-Technologien auszugeben.

(Bericht von Juby Babu, geschrieben von Ralf Bode. Redigiert von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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