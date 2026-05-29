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APA ots news: UNIQA im ersten Quartal 2026: Konzernergebnis wächst um robuste 7,5 Prozent

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 14,4 Prozent auf 2,80  
Milliarden 
Euro 

- Ergebnis vor Steuern legt um 5,9 Prozent auf 160 Millionen Euro zu 

- Konzernergebnis netto wächst um robuste 7,5 Prozent auf 128 
Millionen Euro 

- Ausblick 2026 mit Ergebnis vor Steuer von 540 - 570 Millionen Euro 
bestätigt 

- Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 9. Juni: Plus 20 
Prozent auf 72 Cent je Aktie 

"Mit einem Prämienplus von 4,2 Prozent in Österreich und von 6,2 
Prozent in unseren internationalen Märkten, unterstützt vom starken 
Wachstum unserer Rückversicherungsgesellschaft in Zürich, beweist 
unser diversifiziertes Geschäftsmodell seine Resilienz angesichts 
geopolitischer Unsicherheiten" , sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA 
Insurance Group AG . "Gerade in Zeiten volatiler Kapitalmärkte ist 
die Profitabilität des versicherungstechnischen Kerngeschäfts, die um 
5,3 Prozent auf 210 Millionen Euro gestiegen ist, von besonderer 
Bedeutung." 

Zwtl.: Signifikante Wachstumsbeiträge in allen Segmenten 

Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund 68 Prozent größtes 
Segment der Gruppe - verzeichnete ein außerordentlich hohes 
Prämienwachstum von 19,5 Prozent auf 1.904 Millionen Euro. 
Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft UNIQA 
Re in Zürich, deren externes Geschäftsvolumen saisonal bedingt im 
ersten Quartal immer besonders stark ausfällt. 

Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined 
Ratio netto von 91,0 Prozent (1 - 3/ 2025: 88,2 Prozent) betrug der 
Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 71 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 108 
Millionen Euro). 

Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von 
8,0 Prozent auf 441 Millionen Euro und einem deutlich gestiegenen 
Ergebnis von 26 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 2 Millionen Euro) einen 
wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung. 

In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien 
inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte 
um 2,0 Prozent höher bei 450 Millionen Euro (1 - 3/2025: 445 
Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis 
vor Steuern auf 63 Millionen Euro (1 - 3/ 2025: 41 Millionen Euro). 

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) 
erhöhte sich auf 6.095 Millionen Euro (1. Jänner 2026: 5.879 
Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in 
Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. 

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 5,3 
Prozent auf 210 Millionen Euro (1 - 3/2025: 200 Millionen Euro). 

Das Kapitalanlageergebnis stieg trotz anhaltender Turbulenzen an 
den internationalen Finanzmärkten auf 151 Millionen Euro (1 - 3/2025: 
109 Millionen Euro), das Finanzergebnis auf 29 Millionen Euro (1 - 
3/2025: 21 Millionen Euro). 

Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 7,5 Prozent 
gestiegenen Konzernergebnis von 128 Millionen Euro von 39 auf 42 
Cent. Der Return on Equity stieg auf 16,6 Prozent (1 - 3/2025: 16,1 
Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb 
nahezu unverändert auf hohen 272 Prozent (31. Dezember 2025: 275 
Prozent). 

Zwtl.: Unternehmensausblick 

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus unseres 
diversifizierten und dadurch robusten Geschäftsmodells unverändert 
auf starkem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven 
versicherungstechnischen Margen in unseren beiden Kernmärkten 
Österreich und CEE, sowie auf dem schrittweisen, profitablen Ausbau 
unseres externen Rückversicherungsgeschäfts. 

Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben instabil und auch 
wetterbedingte Schäden werden tendenziell weiter zunehmen, weswegen 
die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheiten 
verbunden ist. Vorbehaltlich außergewöhnlich hoher, negativer 
Belastungen durch Naturkatastrophen oder Kapitalmarktverwerfungen 
bestätigen wir auf Basis des ausgezeichneten Geschäftsverlaufs im 
ersten Quartal unseren Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 
und erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 540 Millionen und 570 
Millionen Euro. Ebenso bestätigen wir unsere Strategie einer 
Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent, wodurch wir auf Basis einer 
jährlich steigenden Dividende je Aktie unseren Aktionärinnen und 
Aktionären auch weiterhin eine progressive und attraktive 
Erfolgsbeteiligung bieten wollen. 

Zwtl.: Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Fotos von UNIQA CEO Andreas Brandstette r. 

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und 
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG , die aktuellen 
Ergebnisse. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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