APPLOVIN - Doppelboden macht Mut

Zu Jahresbeginn erlebte die Applovin-Aktie eine harte Preiskorrektur, die danach von einer Stabilisierungsphase abgelöst wurde. Jetzt könnte der Technologietitel einen entscheidenden Schritt weiter sein – sprich eine Bodenbildung abgeschlossen haben. Das entscheidende Puzzleteil trägt unseres Erachtens der Spurt über das Märzhoch bei 520 USD bei, denn dadurch wurde ein klassischer Doppelboden vervollständigt (siehe Chart). Nachdruck verleiht der beschriebenen Umkehr die Tatsache, dass das Papier in der Folge auch die 38 Wochen-Linie (akt. bei 541,79 USD) zurückerobern konnte. Per Saldo könnte damit der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Das Kursziel – abgeleitet aus dem diskutierten Doppelboden – lässt sich perspektivisch auf 680 USD veranschlagen. Der Trendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie das frische MACD-Kaufsignal befeuern das aufkommende Momentum zusätzlich. Um die aktuelle Steilvorlage indes keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, das Schlüsselausbruchslevel bei 520 USD nicht mehr zu unterschreiten.

APPLOVIN (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart APPLOVIN

Quelle: LSEG, tradesignal²

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