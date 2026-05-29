Bundesregierung hält trotz US-Kritik an Gesetzentwurf für Streamingdienste fest

Berlin, 29. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung zeigt sich unbeeindruckt von US-Kritik an dem Gesetzentwurf für Streamingdienste in Deutschland und hält an den geplanten Vorgaben für Konzerne aus den ‌Vereinigten Staaten fest. "Wir haben diese Investitionsbeschlüsse gefasst", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag in Berlin. Zuvor hatte ⁠der ⁠US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer den am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf scharf kritisiert und als Verstoß gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA bezeichnet.

Die Bundesregierung will die Streamingdienste zu Investitionen in ‌die deutsche Filmwirtschaft verpflichten. Kornelius ‌wies die Kritik aus Washington zurück. "Bei dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf geht es um die kulturpolitische Förderung und um ⁠die Rahmenbedingungen für den Produktionsstandort Deutschland", sagte er. Man ‌halte sich an die ⁠Vereinbarung, dass man keine ungerechtfertigten digitalen Handelsbarrieren aufbauen wolle. Der Schutz von Kulturgütern mit den vorgeschlagenen Investitionsmaßnahmen sei kein Marktzugangshemmnis, sondern entspreche ‌den Regeln der Welthandelsorganisation. "Es ⁠geht nicht um eine Abgabe ⁠oder Steuern", betonte er. Vergleichbare Regelungen existierten im Übrigen in mehreren europäischen Ländern, der deutsche Entwurf bleibe im europäischen Vergleich "sehr moderat". Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Vergeltung gedroht, sollten EU-Regierungen Maßnahmen gegen US-Tech- und Medienkonzerne beschließen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)