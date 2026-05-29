Dax dürfte höher starten - Neue Hoffnung auf Frieden in Nahost
Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zum Wochenschluss höher starten. Am Donnerstag verlor der Dax seine Rekordmarke weiter aus dem Blick und ging 0,3 Prozent tiefer bei 25.092 Punkten aus dem Handel. Die US-Börsen arbeiteten sich nach oben, nachdem die Anleger am Nachmittag wieder etwas Hoffnung auf diplomatische Bewegung im Nahen Osten geschöpft hatten. Laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" haben sich die USA und der Iran auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schlossen auf Rekordhochs. An der japanischen Börse ging es am Freitag ebenfalls bergauf.
Im Konjunkturkalender stehen zum Wochenausklang die vorläufigen Inflationsdaten für Deutschland im Fokus. Der Tankrabatt hat einen weiteren Anstieg voraussichtlich verhindert. Im Mai dürften die Verbraucherpreise wie schon im April um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sein, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen voraus. Zudem legt die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Arbeitsmarktbilanz für Mai vor.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Donnerstag
Dax 25.092,25
EuroStoxx50 6.055,11
EuroStoxx50-Future 6.061,00
----------
Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Donnerstag Prozent
Dow Jones 50.668,97 +0,1%
Nasdaq
S&P 500 7.563,63 +0,6%
----------
Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Freitag Uhr Prozent
Nikkei
Shanghai 4.083,62 -0,4%
Hang Seng 25.286,86 +1,1%
(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)