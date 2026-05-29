Dax dürfte höher starten - Neue Hoffnung auf Frieden in Nahost

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠29. Mai (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge zum Wochenschluss höher starten. Am Donnerstag verlor der Dax seine Rekordmarke weiter aus ‌dem Blick und ging 0,3 Prozent tiefer bei 25.092 Punkten aus dem Handel. Die US-Börsen arbeiteten ⁠sich ⁠nach oben, nachdem die Anleger am Nachmittag wieder etwas Hoffnung auf diplomatische Bewegung im Nahen Osten geschöpft hatten. Laut einem Bericht der Nachrichtenwebsite "Axios" haben sich die USA und der Iran ‌auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung ‌der Waffenruhe verständigt. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schlossen auf Rekordhochs. An der ⁠japanischen Börse ging es am Freitag ebenfalls bergauf.

Im ‌Konjunkturkalender stehen zum Wochenausklang ⁠die vorläufigen Inflationsdaten für Deutschland im Fokus. Der Tankrabatt hat einen weiteren Anstieg voraussichtlich verhindert. Im Mai dürften die Verbraucherpreise wie ‌schon im April ⁠um 2,9 Prozent im Vergleich ⁠zum Vorjahresmonat gestiegen sein, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen voraus. Zudem legt die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Arbeitsmarktbilanz für Mai vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.092,25

EuroStoxx50 6.055,11

EuroStoxx50-Future 6.061,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 50.668,97 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.563,63 +0,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.083,62 -0,4%

Hang Seng 25.286,86 +1,1%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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