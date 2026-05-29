DAX® - Gap wirkt als Support

Der DAX® befindet sich aktuell in einer Konsolidierung. Wie erwartet steht dabei die Kurslücke vom Wochenbeginn im Mittelpunkt: Die untere Gapkante (25.944 Punkte) markiert eine erste wichtige Rückzugslinie. Deren Bedeutung wurde gestern bestätigt, denn das Aktienbarometer lief in die Kurslücke hinein, fand dort dann aber Unterstützung. Solange das Gap Bestand hat, besitzt das jüngste Durchatmen konstruktive Züge und die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten bleiben in Schlagdistanz. Unter die Arme könnten den deutschen „blue chips“ dabei ihre amerikanischen Pendants greifen. Schließlich haben S&P 500®, Nasdaq-100® und die gleichgewichtete Variante des Technologiebarometers gestern allesamt neue Allzeithochs erreicht – die beiden letztgenannten zudem bei 30.000 bzw. 10.000 Punkten. Gestern gab es zu viele andere charttechnische Aspekte zu beleuchten, weshalb der Blick auf die Börsenstimmung in den USA ausfallen musste. Die Sentimentanalyse holen wir jetzt nach: Die aktuelle Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert weiterhin einen Bären-Überhang (41,9 %) im Vergleich zu den Bullen unter den US-Privatanlegern (35,6 %). Die Stimmung ist also keinesfalls euphorisch.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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