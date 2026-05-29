Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien haben am Freitag vor allem deutsche Aktien aus der zweiten und dritten Reihe gestützt, während der Leitindex Dax nur minimal zulegte. Unterdessen kam es zu einer deutlichen Erholung beim Goldpreis.

So schloss der Dax lediglich 0,05 Prozent im Plus bei 25.104 Punkten. Damit ergibt sich für den Leitindex gleichwohl ein Wochengewinn von 0,87 Prozent. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai beträgt das Plus sogar 3,3 Prozent. Bis zum Rekordhoch bei knapp 25.508 Punkten von Mitte Januar hat es das Börsenbarometer nicht mehr weit.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitag um 0,34 Prozent auf 33.352 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,54 Prozent zu.

Die Vereinigten Staaten und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen weiter.

CTS und Siltronic mit starken Kurszuwächsen

Nach den Entspannungssignalen aus Nahost waren Aktien aus dem Reisesektor überdurchschnittlich gefragt. So verzeichneten die Papiere des Touristikkonzerns Tui, der Fluggesellschaft Lufthansa und des Autovermieters Sixt Kursgewinne zwischen 1,8 und 3,0 Prozent.

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim startete mit Schwung ins Jahr und steigerte Umsatz sowie Gewinn im ersten Quartal deutlich. Der Vorstand sieht den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Das Geschäft mit Live Events habe positiv überrascht, kommentierte Analyst Andreas Riemann von der Investmentbank Oddo BHF. Für die Aktie ging es an der MDax-Spitze um 10,7 Prozent aufwärts. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Verlust von mehr als einem Fünftel zu Buche.

Die Titel des Waferherstellers Siltronic knüpften an ihren jüngsten Höhenflug an und stiegen mit plus 9,2 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Seit Anfang April, als noch zeitweise 50 Euro gezahlt wurden, hat sich der Kurs damit verdoppelt. Siltronic profitieren von der anhaltenden Rally der US-Technologiewerte, vor allem aus dem Halbleitersektor im Zuge der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und des damit verbundenen Wafer-Bedarfs. Zudem verwiesen Händler auf positive Impulse aus Japan, wo die Aktien des Konkurrenten Sumco um 19 Prozent hochgeschnellt waren.

Dagegen setzten sich die Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy fort. Mit einem Minus von 2,1 Prozent gehörte die Aktie des Energietechnikkonzerns zu den schwächsten Dax-Werten. Die Anteilsscheine von Deutsche Bank, Springer Nature und Kion wurden mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Gold gleicht starke Verluste zur Wochenmitte wieder aus

Der Euro legte zu. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1678 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1644 (Donnerstag: 1,1617) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8608) Euro.

Händler verweisen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Entscheidung in Aussicht. "Ich werde mich jetzt im Lagezentrum treffen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen", sagte Trump in einem Social-Media-Beitrag. Er bekräftigte frühere Aussagen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe oder -bombe besitzen dürfe und dass die Straße von Hormus offen sein müsse. Der Iran müsse zudem alle Minen zerstören oder entfernen.

Auch der Goldpreis zog zusammen mit den Börsen an. Nach deutlichen Verlusten zur Wochenmitte verteuerte sich das Edelmetall je Feinunze (31,1 Gramm) zum Wochenschluss um 2,04 Prozent oder rund 92 US-Dollar auf 4.586 Dollar. Damit kämpfte sich Gold auf Wochensicht wieder ins Plus.

Das Edelmetall war zuletzt eng um die Marke von 4.500 Dollar gependelt. Seit den volatilen Kursschwüngen zu Jahresbeginn hatte sich Gold längere Zeit parallel mit den Aktienmärkten bewegt, hinkte den jüngsten Gewinnen an den Börsen jedoch hinterher. Eine Erklärung für die positive Reaktion am Freitag: Sollte der Konflikt enden und die globale Öl-Versorgung sich daher normalisieren, würde der Inflationsdruck sinken. Davon profitiert Gold, denn das zinslose Edelmetall gilt zwar als Inflationsschutz, verliert bei durch die Teuerung steigenden Zinsen aber an Attraktivität als Anlageklasse.

(mit Material von dpa-AFX)