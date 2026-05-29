Dax startet mit leichten Gewinnen in den Handel

Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien stützen den deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag im Mai. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 0,12 Prozent auf 25.119 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf einen Wochengewinn von knapp einem Prozent zu. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai deutet sich ein Plus von rund dreieinhalb Prozent an. Bis zum Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Januar hat es der Dax nicht mehr weit.

Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitagmorgen um 0,9 Prozent auf 33.525 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte um 0,8 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen am Morgen weiter.

Siltronic knackt 100 Euro Marke

Die Aktien von Siltronic dürften ihren jüngsten Höhenflug am Freitag mit weiteren Kursgewinnen fortsetzen. Sie profitieren von der anhaltenden Rally der US-Technologiewerte, vor allem aus dem Halbleitersektor im Zuge der Kursfantasie um das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Am Donnerstag erklommen die technologielastigen US-Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite weitere Höchststände.

In den ersten Handelsminuten legte die Aktie um rund acht Prozent zu. Damit knackte das Papier die Marke von 100 Euro – seit Jahresbeginn hat sich der Siltronic-Kurs praktisch verdoppelt.

Im Zuge der Tech-Rally jenseits des Atlantik dürfte es auch für die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon am Freitag weiter merklich nach oben gehen.

CTS Eventim überzeugt mit Zahlen

Nach dürftiger Kursbewegung in den vergangenen Wochen gelingt den Aktien von CTS Eventim am Freitag ein schwungvoller Befreiungsversuch aus der jüngsten Seitwärtsspanne. Der Event-Vermarkter überzeugte mit seinen Quartalszahlen, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgestellt wurden. Nach dem Handelsstart sprang der Kurs daraufhin über die 60-Euro-Marke. Die Papiere legten in den ersten Minuten um rund zehn Prozent gegenüber dem Xetra-Schlussniveau vom Vortag zu.

Laut einem Händler sorgt es für Erleichterung, da die Zahlen ohne neue negative Überraschungen geblieben seien. Die Aktien haben schwache zwölf Monate hinter sich, denn vom 114-Euro-Rekordhoch im Mai 2025 haben sie sich mehr als halbiert. Im März waren sie wegen enttäuschenden Zielsetzungen zeitweise sogar unter 50 Euro gerutscht. Zuletzt hatten sie sich dann im Bereich von 55 bis 60 Euro festgefahren. Über 60 Euro wagen sie nun einen Ausbruchsversuch.

(Mit Material von dpa-afx)

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