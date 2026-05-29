DAX vor Monatsende stabil – Märkte mit moderatem Rückenwind

Der DAX startet mit leichtem Aufwärtsdrang in den letzten Handelstag des Monats und knüpft an die stabile Tendenz der vergangenen Sitzungen an. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich zum Auftakt freundlich. Die Vorgaben aus Übersee liefern Unterstützung: Die US-Indizes notieren vorbörslich im Plus, während der Nikkei den asiatischen Handel mit einer ebenfalls positiven Entwicklung beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht die geopolitische Entwicklung zwischen den USA und Iran. Fortschritte bei Gesprächen über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe sorgen für Entspannung. Gleichzeitig bleibt die Lage fragil, da eine abschließende Einigung noch aussteht. Die aktuell niedrigeren Ölpreise und rückläufigen Renditen wirken stabilisierend, ohne die Unsicherheit vollständig auszublenden.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

CTS Eventim rücken deutlich in den Mittelpunkt. Die Aktie wird vorbörslich klar fester gehandelt und nimmt Kurs auf einen Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne. Treiber sind überzeugende Quartalszahlen: Umsatz und operatives Ergebnis legten spürbar zu, insbesondere das Live-Event-Geschäft entwickelte sich stärker als erwartet. Zudem sorgt das Ausbleiben neuer Enttäuschungen nach der schwächeren Kursphase für zusätzliche Nachfrage.

Bei Deutsche Bank und Kion zeigt sich dagegen ein technischer Effekt. Beide Titel werden mit Dividendenabschlag gehandelt und dürften daher optisch schwächer in den Handel starten, ohne dass dies auf eine veränderte fundamentale Einschätzung zurückzuführen ist.

International sorgt SpaceX für Aufmerksamkeit. Der geplante Börsengang eines der bedeutendsten Raumfahrtunternehmen rückt näher, auch wenn die angestrebte Bewertung zuletzt nach unten angepasst wurde. Das Thema dürfte die Dynamik im Technologiesektor prägen und verstärkt das Interesse an großen Neuemissionen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit ServiceNow Inc. Bull UN77RE 4,02 69,624705 USD 2,34 Open End DAX® Bull UN8N1M 4,34 24733,491024 Punkte 58,73 Open End DAX® Bull UN7ENX 9,97 24162,922579 Punkte 25,97 Open End DAX® Bull HD12U8 65,29 18589,885244 Punkte 3,85 Open End DAX® Bear UN7GJD 3,00 25388,580942 Punkte 73,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag adidas AG Call UN1HKH 0,29 210,00 EUR 9,94 16.09.2026 Oracle Corp. Call UG1RJ4 2,45 250,00 USD 3,27 16.12.2026 Rheinmetall AG Call UG1P38 23 1200,00 EUR 3,70 16.12.2026 Goldman Sachs Group Inc. Call UG7QJF 7,36 1050,00 USD 5,86 16.12.2026 Palantir Technologies Inc. Call UG9FW3 1,35 170,00 USD 4,08 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UN1XZX 1,68 1027,414023 EUR 5 Open End DAX® Long UN699M 2,67 24259,21984 Punkte 30 Open End Nasdaq-100® Long HD6S21 6,41 26450,47497 Punkte 8 Open End TecDAX® Long UG6P3T 5,80 3300,782598 Punkte 5 Open End TSMC Inc. Long UN0MXL 24,41 283,314962 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.05.2026; 10:10 Uhr;

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