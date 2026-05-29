Vorbörse 29.05.2026

Dax wegen Iran-Hoffnung im Plus erwartet

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den Dax wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet.

Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten.

Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben.

USA: Neue Allzeithochs

An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände.

Laut Bericht der New York Times
USA und Iran wohl vor vorläufiger Einigungheute · 04:19 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Zweistelliger Kursanstieg
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprungheute · 04:58 Uhr · Reuters
Dell: KI-Boom sorgt für kräftigen Prognose-Sprung

Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nahezu unverändert bei 50.668 Punkten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.668+ 0,05 Prozent
S&P 5007.563+ 0,58 Prozent
Nasdaq30.223+ 0,84 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings US-Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 2,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann rund 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund ein Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.360+ 2,58 Prozent
Hang Seng25.261+ 1,02 Prozent
CSI 3004.938+ 0,49 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,23+ 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,96+ 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,45- 0,010 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1639- 0,11 Prozent
Dollar in Yen159,31+ 0,05 Prozent
Euro in Yen185,42- 0,07 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent92,67 USD- 1,04 USD
WTI87,76 USD- 1,14 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 40 (25) EUR - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR DELL AUF 500 (280) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DELL AUF 440 (243) USD - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT SNOWFLAKE AUF 'BUY' - ZIEL 289 USD

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 110 (115) PENCE - 'NEUTRAL'

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(mit Material von dpa-AFX)

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