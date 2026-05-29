Dax zieht an - Trump stellt Entscheidung zu Iran-Deal in Aussicht

Der Dax hat am Freitagnachmittag zwischenzeitlich verloren gegangene Gewinne zurückgeholt. Zuletzt stieg der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 25.170 Punkte. Damit entfernte er sich wieder deutlich von seinem Tagestief bei 25.040 Zählern. Anfängliche Gewinne waren im Verlauf des Handels abgebröckelt.

Neuen Schub brachte am Nachmittag eine Meldung von US-Präsident Donald Trump. Auf der Kurznachrichtenplattform "Truth Social" kündigte Trump eine baldige Entscheidung zu einem Deal mit dem Iran an. Seit Ende Februar bekämpfen sich die USA und der Iran, wobei seit April ein fragiler Waffenstillstand anhält.

Trump erklärte in der Ankündigung, er werde bald "eine endgültige Entscheidung" treffen. Dabei bekräftigte er, dass der Iran einige Bedingungen für ein Abkommen erfüllen müsse, etwa, dass der Iran "niemals" eine nukleare Waffe haben werde, und dass die Straße von Hormus "unverzüglich" geöffnet werden müsse. Die Blockade der Meerenge durch die US-Marine wolle Trump auch aufheben, wobei nicht klar wurde, ob ein Abkommen dafür auch zustande kommen müsse.

Besonders die Sperre des wichtigen Seewegs für Öl machte den Konflikt zwischen den Ländern weltweit spürbar. Durch die Straße von Hormus wird rund ein Fünftel des globalen Angebots an Öl und Flüssiggas verschifft. Entsprechend stark zogen die Ölpreise nach Beginn der Kampfhandlungen an. Zuletzt kamen die Preise zurück, die Börsen holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf.