Dell hebt ab, CTS Eventim überzeugt, MongoDB hebt Prognose

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Dell: KI-Server sorgen für neue Erwartungen

Dell rückt mit sehr starken Zahlen und einem deutlich angehobenen Ausblick in den Fokus. Entscheidend ist nun, ob der KI-Server-Boom eine längerfristige Wachstumsstory bleibt – oder ob der Markt bereits sehr viel Zukunft eingepreist hat.

CTS Eventim: Live-Geschäft bleibt der Wachstumsmotor

CTS Eventim liefert ein starkes Quartal mit deutlichem Umsatzplus und robuster Profitabilität. Besonders spannend wird, ob die Dynamik im Live Entertainment auch in den kommenden Quartalen trägt – und wie viel Potenzial Analysten der Aktie noch zutrauen.

MongoDB: Starke Zahlen und höherer Ausblick

MongoDB überrascht mit kräftigem Wachstum, besserem Ergebnis und einer deutlich optimistischeren Prognose. Im Stream schauen wir darauf, ob die Aktie damit wieder stärker als Profiteur von Enterprise-Software, Datenplattformen und KI-Anwendungen wahrgenommen wird.