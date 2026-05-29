Berlin, ⁠29. Mai (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai erstmals seit vergangenem Dezember wieder unter die Marke ‌von drei Millionen gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg ⁠mitteilte, ⁠ging sie um 58.000 auf 2,95 Millionen zurück. Eine Trendwende zum Positiven ist nach Einschätzung der Behörde aber weiter nicht in Sicht. BA-Chefin Andrea ‌Nahles sprach von einer ‌Frühjahrsbelebung, die "nicht wirklich in Fahrt gekommen" sei. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte ⁠auf 6,3 Prozent zurück. Im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat waren 31.000 ⁠Menschen mehr ohne Job.

Ein Rückgang der Arbeitslosenzahl ist für die Jahreszeit üblich. Doch auch unter Herausrechnung der ‌saisonalen Schwankungen ⁠fiel die Erwerbslosenzahl im ⁠Monatsvergleich um 12.000. "Dies dürfte jedoch hauptsächlich auf einen Gegeneffekt zum schwachen April zurückzuführen sein", schränkte die BA die Bedeutung des saisonbereinigten Rückgangs ein.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)