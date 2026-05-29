DGB bei Reform-Vortreffen im Kanzleramt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat ein Vorgespräch im Kanzleramt für ein am 10. Juni geplantes Treffen der Bundesregierung mit Gewerkschaften und Arbeitgebern bestätigt. An dem Gespräch, das seit 10.00 Uhr laufe, nimmt einer Sprecherin zufolge DGB-Chefin Yasmin Fahimi teil. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

"Politico" hatte zuvor darüber berichtet. Demnach sind neben Fahimi weitere Gewerkschaftsvertreter und Vertreter der Arbeitgeber heute in der Regierungszentrale vermutlich bei Kanzleramtschef Torsten Frei (CDU) zu Gast.

Am 30. Juni soll der Koalitionsausschuss nach Unions-Angaben zu einer Sitzung über das geplante Reformpaket zusammenkommen. Zuvor ist für den 10. Juni ein Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern geplant, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), angekündigt hatte.

Der Koalitionsausschuss, das wichtigste Entscheidungsgremium des Regierungsbündnisses von Union und SPD neben dem Kabinett, hatte beschlossen, bis zu der am 10. Juli beginnenden parlamentarischen Sommerpause ein großes Reformpaket zu schnüren. Es soll die Themen Einkommensteuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfassen./jr/DP/jha