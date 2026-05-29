dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Mit Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien geht es am Freitag für den Dax wohl wieder etwas nach oben in Richtung Rekord. Dreh- und Angelpunkt bleibt der Krieg im Iran. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 25.180 Punkte. Er würde damit wieder einen kleinen Schritt machen zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten. Die positiven Signale im Iran-Krieg hatten am Vorabend einigen US-Indizes bereits erneute Rekorde beschert und auch in Asien zumeist die Kurse angetrieben.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg erneut für Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Die Indizes profitierten dabei auch von positiven Unternehmensnachrichten rund um Künstliche Intelligenz. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen schloss nur 0,05 Prozent höher bei 50.668,97 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings US-Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 2,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent zulegte.

DAX              		25.092,25		-0,34%		
XDAX            		25.097,86		-0,40%		
EuroSTOXX 50		  6.055,11		-0,25%		
Stoxx50        		  5.186,20		-0,60%		
														
DJIA             		50.668,97		0,05%		
S&P 500        		  7.563,63		0,58%		
NASDAQ 100  		30.223,89		0,84%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    126,23           0,06%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1639		-0,11%	
USD/Yen             	159,31		 0,05%		
Euro/Yen       		185,42		-0,07%

BITCOIN:

Bitcoin		        73.477		-0,06%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          92,67             -1,04 USD
WTI                            87,76             -1,14 USD

/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick mau
Salesforce dank KI mit erneutem Rekordergebnisgestern, 06:24 Uhr · Reuters
Salesforce dank KI mit erneutem Rekordergebnis
Aktienkurs gibt nach
SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal27. Mai · dpa-AFX
SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal
Wall Street
Leichtes Minus am US-Markt – Kursfeuerwerk bei Snowflakegestern, 12:14 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Softwareanbieter
SAP-Rivale Salesforce mit schwachem Ausblick aufs Quartalgestern, 14:41 Uhr · dpa-AFX
SAP-Rivale Salesforce mit schwachem Ausblick aufs Quartal
Biokraftstoff-Hersteller
Verbio gefragt - Ölpreise steigen und Ausblick wirkt nachgestern, 12:21 Uhr · dpa-AFX
Verbio gefragt - Ölpreise steigen und Ausblick wirkt nach
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen