Drohne schlägt in rumänisches Wohnhaus nahe ukrainischer Grenze ein - zwei Verletzte

Bukarest/Warschau/Tokio, 29. Mai (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Angriff auf die Ukraine ist in der Nacht zum Freitag eine Drohne in ein zehnstöckiges Wohnhaus in der südostrumänischen Grenzstadt Galati eingeschlagen. Bei der Explosion und dem anschließenden Feuer im zehnten Stock wurden nach Angaben der rumänischen Behörden zwei Menschen verletzt. Der staatlichen Nachrichtenagentur Agerpres zufolge wurden eine Frau und ‌ihr Kind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, während zwei weitere Personen vor Ort wegen Panikattacken behandelt wurden. Rund 70 Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Die ⁠gesamte Sprengladung der ⁠Drohne sei detoniert, der Brand inzwischen gelöscht. Die Explosion habe zwei Treppenhäuser in Mitleidenschaft gezogen und fünf Autos beschädigt, sagte Vize-Innenminister Raed Arafat dem Sender Digi24. Es sei das erste Mal, dass eine Drohne ein dicht besiedeltes Gebiet in Rumänien getroffen habe.

Das Verteidigungsministerium in Bukarest ließ zwei F-16-Kampfflugzeuge und einen Militärhubschrauber aufsteigen, um den Angriff zu überwachen. Die Piloten seien autorisiert gewesen, Drohnen abzuschießen, hieß es. ‌Die Bewohner der Grenzregionen Braila, Galati und Tulcea wurden aufgerufen, Schutz ‌zu suchen. Der Vorfall ereignete sich während eines russischen Drohnenangriffs auf den ukrainischen Hafen Ismajil in der südlichen Oblast Odessa in den frühen Morgenstunden. Ismajil liegt nur etwa 90 Kilometer von Galati entfernt direkt an der ⁠rumänischen Grenze und ist als größter ukrainischer Hafen an der Donau ein strategisch wichtiges Ziel.

Bei einem weiteren ‌Zwischenfall wurde dem Sender TVR zufolge bereits am späten ⁠Donnerstagabend eine Drohne ohne Sprengladung mit einer Spannweite von etwa drei Metern im Nordwesten Rumäniens gefunden. Das Gebiet um die Ortschaft Basesti im Kreis Maramures sei gesichert worden, berichtete der Sender unter Berufung auf örtliche Behörden. Die Herkunft des Fluggeräts mit einer Spannweite von etwa ‌drei Metern werde untersucht.

Der Einschlag in Galati dürfte die ⁠Spannungen an der Ostflanke der Nato weiter ⁠erhöhen. Die Verbündeten der Ukraine befürchten ein Übergreifen des Krieges auf ihre Gebiete. Rumänien, das sowohl der Nato als auch der Europäischen Union (EU) angehört, teilt eine 650 Kilometer lange Landgrenze mit der Ukraine. Seit Beginn der russischen Angriffe auf die ukrainischen Donau-Häfen haben russische Drohnen nach Angaben des Verteidigungsministeriums 28 Mal den rumänischen Luftraum verletzt. Bislang seien 47 Mal Drohnentrümmer auf rumänischem Staatsgebiet geborgen worden. Bereits im April war Galati getroffen worden, als eine Drohne einen Strommast beschädigte. Das rumänische Gesetz erlaubt den Abschuss von Drohnen in Friedenszeiten, wenn Leben oder Eigentum in Gefahr sind. Bislang hat ⁠das Militär davon jedoch keinen Gebrauch gemacht.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova, Luiza Ilie und Alan Charlish, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)