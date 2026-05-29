EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)

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Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)



29.05.2026 / 10:44 CET/CEST

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Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)



Lenzing, 29. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Dr. Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Lenzing AG ernannt.

Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Faserdivision (Vertrieb, Produktion und Supply Chain) sowie das unternehmensweite Performance-Programm.

Seine Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029.

Die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt unverändert und besteht weiterhin aus Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO) und Christian Skilich (CPO/CTO).

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