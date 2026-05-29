EQS-AFR: Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alexanderwerk AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Alexanderwerk AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.05.2026 / 13:08 CET/CEST

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Hiermit gibt die Alexanderwerk AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/de/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026

Ort:

https://www.alexanderwerk.com/en/investor-relations/financial-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk AG Kippdorfstraße 6 - 24 42857 Remscheid Deutschland Internet: www.alexanderwerk.com

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