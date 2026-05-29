EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 1.906 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 1.906 Restricted Stock Units ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 09:16 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Glingener
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Technology Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 1.906 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 1.906 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 24. Mai 2023).
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,67 USD
|29.867,02 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,67 USD
|29.867,02 USD
e) Datum des Geschäfts
|24.05.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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