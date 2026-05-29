EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Oliver
Nachname(n):Behrens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

flatexDEGIRO SE

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000FTG1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
32,82 EUR16.410,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
32,8200 EUR16.410,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang und Schwarz Tradecenter
MIC:LSSI

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.flatexdegiro.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105188 29.05.2026 CET/CEST

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