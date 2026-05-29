EQS-DD: Klöckner & Co SE: George John Ganem III, Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.05.2026 / 17:51 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: George John Nachname(n): Ganem III

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Klöckner & Co SE

b) LEI

529900CQ31CN6GV5LL52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KC01000

b) Art des Geschäfts

Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE vom 5. Februar 2026 (geändert am 10. März 2026). Die letzte Angebotsbedingung ist am 27. Mai 2026 eingetreten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,00 EUR 1.595.033,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,00 EUR 1.595.033,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Peter-Müller-Straße 24 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: www.kloeckner.com

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