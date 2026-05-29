EQS-DD: Klöckner & Co SE: George John Ganem III, Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 17:51 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|George John
|Nachname(n):
|Ganem III
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Klöckner & Co SE
b) LEI
|529900CQ31CN6GV5LL52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KC01000
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE vom 5. Februar 2026 (geändert am 10. März 2026). Die letzte Angebotsbedingung ist am 27. Mai 2026 eingetreten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,00 EUR
|1.595.033,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,00 EUR
|1.595.033,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.kloeckner.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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