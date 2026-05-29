EQS-DD: Klöckner & Co SE: Guido Kerkhoff, Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 17:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Guido
|Nachname(n):
|Kerkhoff
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Klöckner & Co SE
b) LEI
|529900CQ31CN6GV5LL52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KC01000
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung aufgrund der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH an alle Aktionäre der Klöckner & Co SE vom 5. Februar 2026 (geändert am 10. März 2026). Die letzte Angebotsbedingung ist am 27. Mai 2026 eingetreten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,00 EUR
|2.565.585,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,00 EUR
|2.565.585,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.kloeckner.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105222 29.05.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–