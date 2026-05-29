EQS-DD: Klöckner & Co SE: SWOCTEM GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 17:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Dr.-Ing. E.h.
Vorname: Friedhelm
Nachname(n): Loh
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Klöckner & Co SE

b) LEI
529900CQ31CN6GV5LL52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KC01000

b) Art des Geschäfts
Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 Aktien der Klöckner & Co SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 15. Januar 2026 zwischen der Worthington Steel GmbH und der SWOCTEM GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 5. Februar 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 27. Mai 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot kurzfristig vollzogen wird.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,00 EUR 455.715.557,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,00 EUR 455.715.557,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.kloeckner.com

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105228  29.05.2026 CET/CEST

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