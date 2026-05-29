EQS-DD: Klöckner & Co SE: SWOCTEM GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 ...

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 Aktien der Klöckner & Co SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 15. Januar 2026 zwischen der Worthington Steel GmbH und der SWOCTEM GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 5. Februar 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 27. Mai 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot kurzfristig vollzogen wird.