EQS-DD: Klöckner & Co SE: SWOCTEM GmbH, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 17:37 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|SWOCTEM GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof. Dr.-Ing. E.h.
|Vorname:
|Friedhelm
|Nachname(n):
|Loh
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Klöckner & Co SE
b) LEI
|529900CQ31CN6GV5LL52
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KC01000
b) Art des Geschäfts
|Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 Aktien der Klöckner & Co SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 15. Januar 2026 zwischen der Worthington Steel GmbH und der SWOCTEM GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 5. Februar 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 27. Mai 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot kurzfristig vollzogen wird.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|11,00 EUR
|455.715.557,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|11,00 EUR
|455.715.557,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.kloeckner.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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