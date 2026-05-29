EQS-DD: MedNation AG: Dirk Isenberg, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 12:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dirk
Nachname(n):Isenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MedNation AG

b) LEI

529900MX52YY8J3URL57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005653604

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,80 EUR418.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,80 EUR418.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MedNation AG
Graurheindorfer Str. 137
53117 Bonn
Deutschland
Internet:www.mednation.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105256 29.05.2026 CET/CEST

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