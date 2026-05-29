EQS-DD: NanoRepro AG: Lisa Jüngst, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 11:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Lisa
Nachname(n):Jüngst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NanoRepro AG

b) LEI

3912008FCA63AGIMEV74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006577109

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,8357 EUR12.849,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,8357 EUR12.849,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Internet:www.nanorepro.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105230 29.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NanoRepro

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: NanoRepro AG: Dr. Olaf Stiller, Kaufgestern, 14:00 Uhr · EQS Group
EQS-DD: NanoRepro AG: Lisa Jüngst, Kaufgestern, 14:00 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie26. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen