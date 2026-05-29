EQS-DD: PFISTERER Holding SE: Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Verkauf

EQS Group · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 22:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Wolfgang
Nachname(n):Blättchen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PFISTERER Holding SE

b) LEI

529900APPYG9TGZYS639 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PFSE212

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
100,25 EUR6.015.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
100,25 EUR6.015.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.05.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet:www.pfisterer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105234 29.05.2026 CET/CEST

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