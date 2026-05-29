EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Christoph Günter, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 13:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Günter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|President EMEA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAF-HOLLAND SE
b) LEI
|222100QJQLUJHWREL058
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SAFH001
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|20,80 EUR
|4.264,00 EUR
|20,80 EUR
|3.120,00 EUR
|20,80 EUR
|3.702,40 EUR
|20,80 EUR
|312,00 EUR
|20,80 EUR
|9.401,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|20,80 EUR
|20.800,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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