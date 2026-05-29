EQS-DD: Verbio SE: Prof. Dr. Oliver Lüdtke, Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des ...

EQS Group · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Oliver
Nachname(n):Lüdtke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0JL9W6

b) Art des Geschäfts

Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Treuebonus 2024/2025 (50 %) - Treuebonus 2024/2025 (50 %) – in Aktien, nach Wahl des Vorstandsmitglieds - Anerkennungsprämie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,7916935 EUR32.743,42 EUR
9,7917619 EUR150.000,00 EUR
9,7917619 EUR150.000,00 EUR
9,7916935 EUR489.584,68 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,7917 EUR822.328,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105242 29.05.2026 CET/CEST

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