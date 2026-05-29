EQS-DD: Verbio SE: Stefan Schreiber, Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Anerkennungsprämie
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 15:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Schreiber
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Verbio SE
b) LEI
|529900W51PINCFFALS96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JL9W6
b) Art des Geschäfts
|Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Anerkennungsprämie
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,7916935 EUR
|24.557,57 EUR
|9,7916935 EUR
|489.584,68 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,7917 EUR
|514.142,2500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Deutschland
|Internet:
|www.verbio.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105252 29.05.2026 CET/CEST