EQS-DD: Verbio SE: Stefan Schreiber, Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Anerkennungsprämie

EQS Group · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Schreiber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0JL9W6

b) Art des Geschäfts

Vorstandsvergütung: - Langfristbonus 2021/2022 - Anerkennungsprämie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,7916935 EUR24.557,57 EUR
9,7916935 EUR489.584,68 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,7917 EUR514.142,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet:www.verbio.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105252 29.05.2026 CET/CEST

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