EQS-DD: Zalando SE: Anna Dimitrova, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.05.2026 / 09:05 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Anna
|Nachname(n):
|Dimitrova
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Zalando SE
b) LEI
|529900YRFFGH5AXU4S86
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|22,2900 EUR
|15.157,20 EUR
|22,3200 EUR
|4.910,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|22,2973 EUR
|20.067,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Berlin Stock Exchange
|MIC:
|XGAT
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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