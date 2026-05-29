EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

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BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026



29.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

Umsatzerlöse von 41,7 Mio. EUR, leicht über Vorjahresniveau (Q1 2025: 41,5 Mio. EUR)

Ausgewiesenes EBITDA von 3,0 Mio. EUR, belastet durch Einmalkosten von 0,9 Mio. EUR im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen zur Restrukturierung der Finanzierung

Operative Entwicklung auf Vorjahresniveau; bereinigtes EBITDA von 3,9 Mio. EUR (Q1 2025: 3,8 Mio. EUR) bei einer bereinigten EBITDA-Rendite von 9,6 % (Q1 2025: 9,5 %)

Konsequente Verfolgung der Restrukturierung der Finanzierung zur Sicherung der langfristigen Finanzierungsbasis bei gleichzeitigem Fokus auf das Wachstum in Boosters neuen Geschäftsfeldern

Schwanewede, 29. Mai 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihr ungeprüftes Konzernergebnis für das erste Quartal 2026 veröffentlicht.

Im ersten Quartal 2026 bewegte sich die operative Entwicklung der Booster Gruppe trotz eines anhaltend herausfordernden Marktumfelds in der Automobilbranche auf dem soliden Niveau des Vorjahresquartals, gestützt durch die im Jahr 2025 eingeleiteten Kosten- und Effizienzmaßnahmen.

Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse von 41,7 Mio. EUR gegenüber 41,5 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Der Rohertrag belief sich auf 20,1 Mio. EUR (Q1 2025: 19,9 Mio. EUR), was einer verbesserten Rohertragsmarge von 49,8 % (Q1 2025: 48,5 %) entspricht und die fortgesetzte Wirkung dieser Maßnahmen bestätigt. Das ausgewiesene EBITDA lag bei 3,0 Mio. EUR (Q1 2025: 3,8 Mio. EUR), bei einer EBITDA-Rendite von 7,4 % (Q1 2025: 9,2 %). Diese Entwicklung ist auf Einmalkosten von 0,9 Mio. EUR für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen zur Restrukturierung der Finanzierung zurückzuführen. Bereinigt um diese Effekte belief sich das EBITDA auf 3,9 Mio. EUR – und damit auf Vorjahresniveau; bei einer bereinigten EBITDA-Rendite von 9,6 % (Q1 2025: 9,5 %). Das EBIT erreichte im Berichtszeitraum 1,1 Mio. EUR (Q1 2025: 1,4 Mio. EUR), während der Konzern einen Fehlbetrag von 0,9 Mio. EUR auswies (Q1 2025: Fehlbetrag von 0,5 Mio. EUR), der ebenfalls durch die vorgenannten Einmalkosten belastet war.

Zum 31. März 2026 belief sich die Bilanzsumme der Booster Gruppe auf 91,0 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 93,4 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten verringerten sich gegenüber dem Vorjahresende um 2,9 Mio. EUR auf 77,2 Mio. EUR, während das ausstehende Anleihevolumen im Rahmen der planmäßigen Tilgung um 1,0 Mio. EUR auf 40,5 Mio. EUR zurückging. Das Eigenkapital lag bei 6,6 Mio. EUR, wobei die Eigenkapitalquote mit 7,3 % weitgehend stabil blieb (31. Dezember 2025: 7,4 %). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 6,1 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 6,5 Mio. EUR). Der operative Cashflow erreichte im Berichtszeitraum 3,4 Mio. EUR (Q1 2025: 4,4 Mio. EUR) und spiegelt im Wesentlichen einen Working-Capital-Abfluss aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen betrieblichen Verbindlichkeiten wider.

Robert Lackermeier, CEO der Booster Precision Components Holding GmbH: „Unsere operative Entwicklung im ersten Quartal hat sich in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld gut behauptet, wobei die im vergangenen Jahr umgesetzten Effizienzverbesserungen weiterhin Wirkung zeigen. Während wir die Restrukturierung unserer Finanzierung konsequent vorantreiben, um die langfristige Finanzierungsbasis der Gruppe zu sichern, richten wir unseren Fokus gleichermaßen auf das Wachstum in unseren neuen Geschäftsfeldern Wasserstoff-, Industrie- und Consumer-Anwendungen, darunter Industriekompressoren, Energiemanagement und Robotik.“

Ausblick 2026

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2025: 161,7 Mio. EUR). Das EBITDA wird sich voraussichtlich in vergleichbarem Umfang verbessern (2025: 16,3 Mio. EUR), sodass ein ausgeglichenes Konzernergebnis erreicht werden dürfte. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Nachfrage stabilisiert und die im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sich weiterhin positiv auswirken werden. Die weltweite Umsetzung weiterer Automatisierungsprojekte, einschließlich der KI-gesteuerten Prozessintegration, soll in den kommenden Jahren zu zusätzlichen Prozess- und Effizienzsteigerungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette führen.

Parallel dazu intensiviert das Unternehmen seine Vertriebsaktivitäten und treibt das Umsatzwachstum durch eine verstärkte Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsorganisation weiter voran. Neben den etablierten Transformationsbereichen wie E-Mobilität und Brennstoffzellentechnologie bieten aufstrebende Segmente wie Robotik und stationäre Wasserstoffanwendungen zusätzliche Wachstumsperspektiven. Hinzu kommt der wachsende Markt für Industriekompressoren – insbesondere im Bereich Energie und Gebäudemanagement. Für Boosters Kernkomponenten, wie beispielsweise Kompressorräder, Laufräder und Diffusoren, eröffnen sich dadurch erhebliche Geschäftsmöglichkeiten, die sowohl eine Kunden- als auch eine Produktdiversifizierung ermöglichen.

Kontakt

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Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com



BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst acht Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Hydrogen und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

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