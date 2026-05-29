EQS-News: Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet

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Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet



29.05.2026 / 21:30 CET/CEST

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Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet



Veräußerung des Vertriebsgeschäfts in den Niederlanden an einen strategischen Käufer

Weitere Straffung der Präsenz der Gruppe und stärkere Fokussierung auf eigene Kranplattformen und Kernaktivitäten im Fertigungsbereich

Umsatz von rund EUR 35 Mio.

Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026



München, 29. Mai 2026 – Die F.lli Ferrari Holding, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf ihres niederländischen Vertriebsgeschäfts an die HMF Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang Juni 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Das veräußerte Geschäft erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 35 Mio. und beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter. Die Transaktion ist Teil der laufenden operativen Restrukturierung und industriellen Neupositionierung von F.lli Ferrari nach dessen Übernahme von Hyva/JOST.

F.lli Ferrari ist ein etablierter Hersteller von LKW-Kranen und Hebelösungen mit einer starken industriellen Tradition und einem breiten internationalen Kundenstamm. Seit dem Beitritt zu Mutares hat das Unternehmen mehrere operative und strategische Maßnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, seine Präsenz zu straffen, die operative Effizienz zu verbessern und den Fokus auf die Kernaktivitäten in der Fertigung zu schärfen. Die Transaktion steht voll und ganz im Einklang mit der strategischen Logik, die der ursprünglichen Übernahme von F.lli Ferrari zugrunde lag, und stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie der Gruppe dar, sich auf das Kerngeschäft und das eigene Produktportfolio ihres Portfoliounternehmens zu konzentrieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Transaktion ermöglicht es der Gruppe von Portfoliounternehmen, ihre Präsenz weiter zu straffen und ihren Fokus auf intern produzierte Kranplattformen und eigene Marken, darunter F.lli Ferrari, Kennis und Amco Veba Marine, zu verstärken. Sie spiegelt zudem unsere Strategie wider, uns auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und die strategischen Überlegungen, die Teil der ursprünglichen Übernahme waren, konsequent umzusetzen. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die industrielle Positionierung von F.lli Ferrari und unterstützt die nächste Phase der operativen Entwicklung des Unternehmens. Als strategischer Käufer mit starker Marktkompetenz ist die HMF Group gut positioniert, um die Vertriebsaktivitäten in der Benelux-Region weiter auszubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2335934

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