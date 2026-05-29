EQS-News: Hauptversammlung: technotrans bestätigt profitablen Wachstumskurs und erhöht Dividende

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Hauptversammlung: technotrans bestätigt profitablen Wachstumskurs und erhöht Dividende



29.05.2026 / 14:00 CET/CEST

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Hauptversammlung: technotrans bestätigt profitablen Wachstumskurs und erhöht Dividende

Dividendenausschüttung von 0,83 € je Aktie beschlossen

Dr. Karine Brand neu in den Aufsichtsrat gewählt; Peter Baumgartner wiedergewählt

Vorstand unterstreicht Wertsteigerungspotenzial der Strategie Ready for Growth

Sassenberg, 29. Mai 2026 – Die Hauptversammlung der technotrans SE hat heute die Ausschüttung einer Dividende von 0,83 € je Aktie beschlossen. Damit steigt die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 57 %. Darüber hinaus wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Dr. Karine Brand als neue Anteilseignervertreterin in den Aufsichtsrat und bestätigten den Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Baumgartner für eine weitere Amtszeit. Der Vorstand betonte in seinen Reden die gestärkte Ertragskraft, die solide Bilanzqualität und die attraktiven Wachstumsperspektiven des Konzerns. Mit der Strategie Ready for Growth richtet sich technotrans konsequent auf beschleunigtes, profitables und Cashflow-starkes Wachstum aus.

„technotrans steht heute klarer, fokussierter, profitabler und finanziell stärker da als vor fünf Jahren. Wir haben die Grundlage geschaffen, Wachstum aus eigener Stärke zu finanzieren. Jetzt geht es darum, diese Basis in nachhaltige Wertsteigerung für technotrans und seine Aktionärinnen und Aktionäre zu übersetzen“, sagte Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE, im Rahmen der Hauptversammlung.

Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Die Hauptversammlung erteilte Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen. Hierzu zählte unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 0,83 € je dividendenberechtigte Stückaktie für das Geschäftsjahr 2025. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 57 %. Die Ausschüttung beträgt rund 5,7 Mio. € und steht im Einklang mit der kontinuierlichen Dividendenpolitik des Konzerns.

Im Aufsichtsrat bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre Peter Baumgartner als Anteilseignervertreter bis zur Hauptversammlung 2028. Zudem wählten sie Dr. Karine Brand neu bis zur Hauptversammlung 2030 in das Gremium. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Industrieerfahrung im Bereich Thermomanagement sowie umfassende Expertise in der strategischen Führung global tätiger Technologieunternehmen. Ihre Markt- und Technologiekenntnisse in Bereichen wie Medizintechnik, Analytik, Elektronik, Rechenzentren sowie Kälte-, Klima- und Heiztechnik stärken das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats gezielt.

Ready for Growth: Thermomanagement als Schlüsseltechnologie

Der Vorstandsvorsitzende Michael Finger und CFO Natascha Sander stellten in ihren Reden heraus, wie technotrans nach erfolgreicher Transformation in die nächste Wachstumsphase eintritt. Das Geschäftsjahr 2025 markierte den erfolgreichen Abschluss der Strategie Future Ready 2025. Mit einem Konzernumsatz von 244,0 Mio. € und einer deutlichen Verbesserung der EBIT-Marge auf 7,1 % hat technotrans seine Ertragsqualität im vergangenen Jahr nachhaltig gesteigert. Das EBIT stieg um rund 40 % auf 17,3 Mio. €. Der ROCE erhöhte sich auf 16,8 %, der Free Cashflow erreichte mit 16,6 Mio. € einen Rekordwert.

„Die Entwicklung unserer Zahlen zeigt: technotrans wächst profitabel und mit hoher Kapitaldisziplin“, sagte Natascha Sander. „Die deutlich verbesserte Ertragskraft, die reduzierte Nettoverschuldung und die solide Eigenkapitalquote von 65,1 % geben uns die finanzielle Stärke, die nächsten Wachstumsschritte konsequent umzusetzen.“

Zentraler Wachstumstreiber bleibt die Kernkompetenz Thermomanagement. technotrans profitiert von globalen Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung und medizinischem Fortschritt. Besonders dynamisch entwickeln sich Anwendungen in der Flüssigkeitskühlung für Datacenter, Batterie-Thermomanagementsysteme für Schienenfahrzeuge und Elektrobusse sowie präzise Kühllösungen für Healthcare & Analytics.

Mit der Strategie Ready for Growth verfolgt technotrans bis 2030 klare Ziele: Der Konzernumsatz soll auf mehr als 350 Mio. € steigen, die EBIT-Marge auf 9 bis 12 %. Wachstum soll dabei konsequent wertsteigernd, skalierbar und Cashflow-orientiert erfolgen. Dafür investiert technotrans gezielt in Kapazitäten, Produktplattformen, operative Exzellenz und Digitalisierung – unter anderem mit dem neuen Werk in Sassenberg.

Solider Start in das Geschäftsjahr 2026: Profitabilität weiter gestärkt

Der technotrans-Konzern ist trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im 1. Quartal lag der Konzernumsatz mit 54,9 Mio. € erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig erhöhte sich die EBIT-Marge auf 7,0 % nach 6,7 % im Vorjahr. Das EBIT betrug 3,8 Mio. €. Damit erreichte technotrans bereits im sechsten Quartal in Folge eine stabile EBIT-Marge von rund 7 %.

Positive Signale kamen insbesondere aus den Wachstumsmärkten: Energy Management profitierte von der Nachfrage nach Flüssigkeitskühlung für Datacenter sowie Batterie-Thermomanagementsystemen für Bus und Bahn. Healthcare & Analytics setzte den Wachstumskurs ebenfalls fort. Zugleich erhöhte sich der Auftragsbestand auf 84 Mio. €. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,1 zeigt, dass technotrans im 1. Quartal mehr Aufträge gewonnen als Umsatz realisiert hat.

Der Vorstand bestätigte die Prognose, im Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 240 und 260 Mio. € bei einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,5 % zu erzielen.

„Auftragseingang ist Zukunft. Die gute Dynamik in unseren Wachstumsmärkten, unsere robuste Profitabilität und die gestärkte Bilanz zeigen: technotrans ist auf Kurs“, betonte Michael Finger. „Ready for Growth bedeutet für uns: Technologie in Marktchancen übersetzen, Marktchancen in Aufträge überführen, Aufträge in profitables Wachstum skalieren und profitables Wachstum in nachhaltigen Wert verwandeln.“

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

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