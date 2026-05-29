EQS-News: MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

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MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



29.05.2026 / 11:22 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung

MEDICLIN AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

Stabile operative Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Dividende von 0,04 EUR je Aktie beschlossen

Offenburg, 29. Mai 2026 - Die ordentliche Hauptversammlung der MEDICLIN AG (Ticker: MED; WKN 659 510) fand am gestrigen Donnerstag, den 28. Mai 2026, in virtueller Form statt. Vorstand und Aufsichtsrat dankten den Aktionärinnen und Aktionären für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die konstruktive Teilnahme. Der Vorstand fasste die wesentlichen Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres zusammen und reflektierte die geschäftliche Entwicklung.

„Unsere Ergebnisentwicklung wurde insbesondere durch gezielte Effizienzsteigerungen und strukturelle Optimierungen unterstützt. Der erfolgreiche Verlauf des Geschäftsjahres 2025 bestätigt, dass unsere strategische Ausrichtung Wirkung zeigt“, so Tino Fritz, CFO der MEDICLIN AG, und ergänzt: „MEDICLIN verfügt weiterhin über eine solide Finanzbasis und profitiert von einer stabilen Nachfrage nach unseren Leistungen.“

„Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld durch regulatorische Entwicklungen und strukturelle Anpassungen im Krankenhaussektor geprägt“, betont Thomas Piefke, COO der MEDICLIN, und führt weiter aus, dass sich der Konzern für die damit einhergehenden Herausforderungen dennoch gut positioniert sieht.

Informationen zur Hauptversammlung

Sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mehrheitlich angenommen. Auf der Hauptversammlung waren 90,76 % des Grundkapitals vertreten.

Dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Ausschüttung einer Dividende stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre mit einer Mehrheit von 99,68 % zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit einer Mehrheit von 98,79 % entlastet.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit einer Mehrheit von 99,08 % zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie mit einer Mehrheit von 99,99 % zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. Zudem bestätigte die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 98,70 % das Vergütungssystem des Vorstands.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind unter dem folgenden

Link

abrufbar.

MEDICLIN wird den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026 am 30. Juli veröffentlichen.

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Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit Fokus auf die Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende und behandelt im Jahr rund 213.000 Patientinnen und Patienten. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe.

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